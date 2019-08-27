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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42929 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Эксперт из Франции о том, как отразится на Украине встреча “Большой семерки”

Эксперт из Франции о том, как отразится на Украине встреча “Большой семерки”

Киев  •  УНН

 • 23464 просмотра

В ближайшее время Украина не исчезнет из международной повестки дня

КИЕВ. 27 августа. УНН. С 24 по 26 августа, во Франции, в Биаррице встретились лидеры “Большой Семерки” — Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. Саммит прошел на фоне глобального экономического противостояния США и Китая, выхода Великобритании из ЕС и т.д.. Что касается украинского вопроса, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о встрече в Нормандском формате, которую лидеры согласовали провести в сентябре. УНН разбирался, к каким последствиям для Украины приведет саммит “Большой семерки” 2019 с французским экспертом, президентом института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэлем Дюпуи. Эксперт рассказал, что возвращение России в клуб G7 маловероятно, хотя бы потому, что по этому вопросу в ЕС нет единой позиции. Дюпюи отметил, что Украина будет в центре внимания дипломатической повестки в сентябре во время 75-го саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

“Украина будет в центре внимания дипломатической повестки, в последующие месяцы, потому что президент Зеленский проявляет готовность к открытому обсуждению ситуации в Украине. Мы ждем и надеемся, что состоится нормандская встреча. Я полагаю, что президент Макрон ясно сказал президенту Путину о готовности Зеленского вести диалог вкруг того, что происходит в восточных областях Украины. Мы говорим о возможности расширенного диалога и о возможной перспективе федерализации Украины”, — сказал Дюпюи.

Французский эксперт рассказал, что Украина не была определяющей темой на G7, однако во время встречи президент Макрона с Путиным, которая состоялась 19 августа, накануне саммита лидеров “Большой семерки”, ситуация в Украине была центральным вопросом.

“Важно понимать, что после G7 состоится другой саммит, на котором как раз будет затрагиваться украинская проблематика, в конце сентября — 75 заседание Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций. Во время этого саммита Зеленский, Путин, Макрон и, конечно же, господин Дональд Туск, представляя Совет ЕС, и другие лидеры стран ООН обсудят критические вопросы”, — сказал эксперт.

Дюпуи говорит, что среди стран ЕС отсутствует единая стратегия о сотрудничестве с другими странами, а у новых лидеров ЕС — Чарльза Мишеля, председателя ЕС, Урсулы фон дер Лейен, новой главы Европейской комиссии, Йозефа Борреля Фонтеля, верховного представителя по иностранным делам, — может сформироваться другое виденье развития отношения с партнерами, в том числе с Украиной. Таким образом саммит G7 нужно рассматривать, как встреча, в ходе которой лидеры США, Японии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Германии скоординировали свои позиции.

“Украина, полагается на Восточноевропейское партнерство, которому в этом году исполнилось 10 лет. Что касается вопроса сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства — проблема в том, что отсутствует единое понимание вопроса. Это то, что, в конце концов, ведёт к расширению Европейского Союза и углублению сотрудничества со странами Восточного партнерства и Центральной Азии, относительно которых у ЕС есть стратегия. Германия, привержена, к примеру, развитию восточноевропейской политики больше, чем Франция”, — сказал Дюпюи.

Вопрос возвращения России за стол “Большой семерки” вызвал ожесточенные споры. За диалог с РФ в разрешении вопросов вокруг Ирана, Сирии и так далее выступал Дональд Трамп. В тоже время, как пишет BBC, американского лидера поддержала только Италия в лице премьер министра Джузеппе Конти.

“Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно”, — сказал Трамп.

Эммануэль Дюпюи читает, что диалог с Россией необходим в условиях геополитической ситуации, которая сложилась в мире.

“Когда мы зовем Россию разговаривать, это не значит, что Россия — партнер. Это не значит, что мы забываем о причинах, почему Россия покинула G8. Это не значит, что мы забываем о наших обязательства в части демократии и прав человека и международного права, что было грубо нарушено во время аннексии Крыма и поддержки со стороны Путина сепаратистов на Донбассе. Диалог с Россией может быть этапом в новой геополитической системе, которая обязывает нас брать во внимание, что страны внутри ЕС тотально разобщились”, — сказал эксперт.

Дюпуи рассказал, что перспектива диалога с Россией согласовывалась между Германией и Францией: “Это вопросы и Средиземноморья, и Африка, в которой Россия усиливает свое присутствие, и Сирия. Здесь идет речь не только об Украине, если говорить об этом регионе. Это касается и других стран: Молдовы, Грузии, того, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Это реальная геополитика, в которой находится сегодня мир”, — заключил эксперт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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