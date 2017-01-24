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Експерт: з 43 обвинувальних актів поданих НАБУ в суд лише по 13 є вироки

Експерт: з 43 обвинувальних актів поданих НАБУ в суд лише по 13 є вироки

Київ • УНН

 • 7572 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На сьогодні з 43 переданих Національним антикорупційним бюро обвинувальних актів до суду, лише в 13 є вироки. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив голова правління “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, передає УНН.

“НАБУ почала давати підозри і притягати до відповідальності людей, які були в цій країні недоторканими: суддя Чаус, який виносив політичні рішення, Охендовський, Оніщенко схеми якого 15 років років годували політичні фракції у всій країні. Результатом антикорупцінйого бюро є обвинувальний акт в суді — це є результатом роботи правоохоронного органу... З 43 переданих обвинувальних актів в суд, суд український реформований спромігся вироки зробити по 13 поданнях. З цих 13 подань — 7 це затвердження угоди зі слідством. Нуль ефективності суду”, — сказав він.

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