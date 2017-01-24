Эксперт: из 43 обвинительных актов поданных НАБУ в суд только по 13 есть приговоры

"НАБУ начала давать подозрения и привлекать к ответственности людей, которые были в этой стране нетронутыми: судья Чаус, который выносил политические решения, Охендовский, Онищенко схемы которого 15 лет лет кормили политические фракции во всей стране. Результатом антикоррупционного бюро является обвинительный акт в суде - это результат работы правоохранительных органов ... С 43 переданных обвинительных актов в суд, суд украинский реформированный смог приговоры сделать по 13 представлениях. Из этих 13 представлений - 7 это утверждение соглашения со следствием. Ноль эффективности суда ", - сказал он.