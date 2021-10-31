Експерт: ВВП на душу населення в Україні нижчий, ніж був 1989 року

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“За 30 років Україні не вдалося збудувати ефективну економіку. Саме розміри української держави (уряду) вбивали економічне зростання країни. Сьогодні ВВП на душу населення в Україні нижчий, ніж був 1989 року. Головна причина – непідйомні розміри української держави (уряду) упродовж цього часу. Хоча у всьому світі за ці 30 років ВВП зріс на 85%”, - заявив Андрій Іларіонов.

Експерт пояснює, що у 2020 році економічний розмір держави склав майже половину ВВП України – 46%, що є неприйнятним показником для держави такого рівня розвитку. За словами Іларіонова, розмір держави (уряду) – це не територія країни та не чисельність її населення. Це частка ВВП, яка збирається державою як податки, витрачається державою на саму себе і розподіляється, як вважає необхідним урядом.

Додамо

Раніше Іларіонов заявив, що для того, щоб Україна змогла розвиватися та забезпечувати високий рівень добробуту громадян, держава має значно зменшити свої розміри – до 15 – 19% ВВП.