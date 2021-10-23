Эксперт рассказал, какой экономический размер государства оптимален для Украины и как достичь ВВП в 20 тыс. долларов на человека

Детали

Илларионов назвал основные принципы программы “Триллион долларов для Украины”:

• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);

• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;

• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства — это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).

По словам Илларионова, сейчас размеры украинского государства слишком велики.

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“В прошлом году, в 2020, удельный вес государственных расходов ВВП в Украине по старой методологии Международного валютного фонда составил 47% валового внутреннего продукта. По новой методологии — 46%. 47% или 46% валового внутреннего продукта — это абсолютно непосильная ноша для украинской экономики. Среди стран быстро, устойчиво развивающихся, такого уровня экономического развития какой сегодня является Украина с таким экономическим размером государства, как в Украине, в мире нет”, — пояснил эксперт.

Илларионов рассказал, какими же должны быть оптимальные размеры государства.

“Многочисленные исследования, которые мы проводили и проводили другие люди, показали что для страны такого уровня развития, такой структуры экономики как Украина оптимальным является полоса значений между 15 и 19% валового внутреннего продукта. То есть, если есть сегодня, допустим, 46% ВВП, а оптимальный будет, допустим, средний из этих значений — 17% ВВП, это означает что экономические размеры государства необходимо сократить в три раза, или уменьшить его на 30 пунктов. Понятно, что это невозможно сделать за один день или один год, и это не нужно. Но если этим заняться последовательно, то снижая эти размеры государства, допустим, на 0,5% ВВП ежегодно, за 20 лет это можно сделать, и, таким образом, к 2040 году выйти на значение экономических размеров государства, соответствующих оптимальным параметрам — порядка 15-17-20% ВВП”, — считает эксперт.

Илларионов уверен, что реализация трех основных пунктов — обеспечение безопасности, верховенство права и достижение оптимальных размеров государства — даст возможность достичь высоких темпов экономического развития. Эксперт дает даже более конкретные прогнозы.

“Благодаря этому удастся начать поддерживать высокие темпы экономического роста, которые в этом случае могут достигать и семи, и восьми процентов ежегодно, и при сохранении такой политики в течении всего этого периода нынешний украинский ВВП, который составляет сегодня около 160 млрд долларов, достигнет величины в 1 трлн долларов. А для каждого гражданина эта цифра вырастет примерно до 20-22 тыс. долларов на душу населения”, — считает Илларионов.