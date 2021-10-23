Эксперт рассказал, какой экономический размер государства оптимален для Украины и как достичь ВВП в 20 тыс. долларов на человека

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27319 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 57792 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76797 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230549 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132013 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400386 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316665 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215352 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245087 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255679 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10613 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9670 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10921 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21597 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8912 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8998 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140001 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230553 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400388 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260619 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13228 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21993 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50810 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75250 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60130 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Эксперт рассказал, какой экономический размер государства оптимален для Украины и как достичь ВВП в 20 тыс. долларов на человека

Киев • УНН

 • 29988 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Для того, чтобы Украина смогла развиваться и обеспечивать высокий уровень благосостояния граждан, государство должно значительно уменьшить свои размеры – до 15 – 19% ВВП. Об этом, как сообщает УНН, рассказал руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского институт будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов в интервью UKRLIFE.TV.

Эксперт рассказал, какой экономический размер государства оптимален для Украины и как достичь ВВП в 20 тыс. долларов на человека

Детали

Илларионов назвал основные принципы программы “Триллион долларов для Украины”:

• Обеспечение внешней безопасности (наилучшим образом реализуется через евроатлантическую интеграцию);

• Обеспечение самого высокого уровня верховенства права;

• Обеспечение оптимальных размеров государства (речь идет об экономическом размере государства — это та часть ВВП, которую государство забирает в качестве налогов и тратит прежде всего на себя).

По словам Илларионова, сейчас размеры украинского государства слишком велики.

Цитата

“В прошлом году, в 2020, удельный вес государственных расходов ВВП в Украине по старой методологии Международного валютного фонда составил 47% валового внутреннего продукта. По новой методологии — 46%. 47% или 46% валового внутреннего продукта — это абсолютно непосильная ноша для украинской экономики. Среди стран быстро, устойчиво развивающихся, такого уровня экономического развития какой сегодня является Украина с таким экономическим размером государства, как в Украине, в мире нет”, — пояснил эксперт.

Илларионов рассказал, какими же должны быть оптимальные размеры государства.

“Многочисленные исследования, которые мы проводили и проводили другие люди, показали что для страны такого уровня развития, такой структуры экономики как Украина оптимальным является полоса значений между 15 и 19% валового внутреннего продукта. То есть, если есть сегодня, допустим, 46% ВВП, а оптимальный будет, допустим, средний из этих значений — 17% ВВП, это означает что экономические размеры государства необходимо сократить в три раза, или уменьшить его на 30 пунктов. Понятно, что это невозможно сделать за один день или один год, и это не нужно. Но если этим заняться последовательно, то снижая эти размеры государства, допустим, на 0,5% ВВП ежегодно, за 20 лет это можно сделать, и, таким образом, к 2040 году выйти на значение экономических размеров государства, соответствующих оптимальным параметрам — порядка 15-17-20% ВВП”, — считает эксперт.

Илларионов уверен, что реализация трех основных пунктов — обеспечение безопасности, верховенство права и достижение оптимальных размеров государства — даст возможность достичь высоких темпов экономического развития. Эксперт дает даже более конкретные прогнозы.

“Благодаря этому удастся начать поддерживать высокие темпы экономического роста, которые в этом случае могут достигать и семи, и восьми процентов ежегодно, и при сохранении такой политики в течении всего этого периода нынешний украинский ВВП, который составляет сегодня около 160 млрд долларов, достигнет величины в 1 трлн долларов. А для каждого гражданина эта цифра вырастет примерно до 20-22 тыс. долларов на душу населения”, — считает Илларионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06