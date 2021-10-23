Експерт розповів, який економічний розмір держави оптимальний для України і як досягти ВВП у 20 тис. доларів на людину

Деталі

Ілларіонов назвав основні принципи програми "Трильйон доларів для України":

• Забезпечення зовнішньої безпеки (найкращим чином реалізується через євроатлантичну інтеграцію);

• Забезпечення найвищого рівня верховенства права;

• Забезпечення оптимальних розмірів держави (мова йде про економічний розмір держави - це та частина ВВП, яку держава забирає в якості податків і витрачає насамперед на себе).

За словами Ілларіонова, зараз розміри української держави дуже великі.

Цитата

"В минулому році, в 2020, питома вага державних витрат ВВП в Україні за старою методологією Міжнародного валютного фонду становила 47% валового внутрішнього продукту. За новою методологією - 46%. 47% або 46% валового внутрішнього продукту - це абсолютно непосильна ноша для української економіки. Серед країн, які швидко, стійко розвиваються, такого рівня економічного розвитку, який сьогодні має Україна з таким економічним розміром держави, як в Україні, в світі немає", - пояснив експерт.

Ілларіонов розповів, якими ж повинні бути оптимальні розміри держави.

"Численні дослідження, які ми проводили і проводили інші люди, показали,що для країни такого рівня розвитку, такої структури економіки, як Україна, оптимальною є смуга значень між 15 і 19% валового внутрішнього продукту. Тобто, якщо є сьогодні, припустимо, 46% ВВП, а оптимальний буде, припустимо, середній з цих значень - 17% ВВП, це означає що економічні розміри держави необхідно скоротити в три рази, або зменшити його на 30 пунктів. Зрозуміло, що це неможливо зробити за один день або один рік, і це не потрібно. Але якщо цим зайнятися послідовно, то знижуючи ці розміри держави, припустимо, на 0,5% ВВП щорічно, за 20 років це можна зробити, і, таким чином, до 2040 року вийти на значення економічних розмірів держави, відповідних оптимальним параметрам - близько 15-17-20% ВВП", - вважає експерт.

Ілларіонов впевнений, що реалізація трьох основних пунктів - забезпечення безпеки, верховенство права і досягнення оптимальних розмірів держави - дасть можливість досягти високих темпів економічного розвитку. Експерт дає навіть більш конкретні прогнози.

"Завдяки цьому вдасться почати підтримувати високі темпи економічного зростання, які в цьому випадку можуть досягати і семи, і восьми відсотків щорічно, і при збереженні такої політики протягом всього цього періоду нинішній український ВВП, який становить сьогодні близько 160 млрд доларів, досягне величини в 1 трлн доларів. А для кожного громадянина ця цифра зросте приблизно до 20-22 тис. доларів на душу населення", - вважає Ілларіонов.