Эксперт: ВВП на душу населения в Украине ниже, чем был в 1989 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За 30 лет независимости Украине не удалось построить эффективную экономику. Экономический рост страны “убивали” размеры украинского государства. Об этом в интервью “4 каналу” рассказал руководитель программы “Триллион долларов для Украины” Украинского института будущего, экономический эксперт Андрей Илларионов передает УНН.
Цитата
“За 30 лет Украине не удалось построить эффективную экономику. Именно размеры украинского государства (правительства) убивали экономический рост страны. Сегодня ВВП на душу населения в Украине ниже, чем был в 1989 году. Главная причина – неподъемные размеры украинского государства (правительства) в течение этого времени. Хотя по всему миру за эти 30 лет ВВП выросло на 85%”, - заявил Андрей Илларионов.
Эксперт объясняет, что в 2020 году экономический размер государства) составил почти половину ВВП Украины – 46%, что является неприемлемым показателем для государства такого уровня развития. По словам Илларионова, размер государства (правительства) – это не территория страны и не численность ее населения. Это доля ВВП, которая собирается государством в качестве налогов, тратится государством на самое себя и распределяется, как считает нужным правительством.
Добавим
Ранее Илларионов заявил, что для того, чтобы Украина смогла развиваться и обеспечивать высокий уровень благосостояния граждан, государство должно значительно уменьшить свои размеры – до 15 – 19% ВВП.