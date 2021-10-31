Эксперт: ВВП на душу населения в Украине ниже, чем был в 1989 году

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“За 30 лет Украине не удалось построить эффективную экономику. Именно размеры украинского государства (правительства) убивали экономический рост страны. Сегодня ВВП на душу населения в Украине ниже, чем был в 1989 году. Главная причина – неподъемные размеры украинского государства (правительства) в течение этого времени. Хотя по всему миру за эти 30 лет ВВП выросло на 85%”, - заявил Андрей Илларионов.

Эксперт объясняет, что в 2020 году экономический размер государства) составил почти половину ВВП Украины – 46%, что является неприемлемым показателем для государства такого уровня развития. По словам Илларионова, размер государства (правительства) – это не территория страны и не численность ее населения. Это доля ВВП, которая собирается государством в качестве налогов, тратится государством на самое себя и распределяется, как считает нужным правительством.

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Ранее Илларионов заявил, что для того, чтобы Украина смогла развиваться и обеспечивать высокий уровень благосостояния граждан, государство должно значительно уменьшить свои размеры – до 15 – 19% ВВП.