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Експерт вважає можливу участь Нафтогазу в сертифікації Північного Потоку-2 "не найкращою ідеєю"

Київ • УНН

 • 29226 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У процесі сертифікації оператора "Північного потоку - 2" Нафтогаз, в разі якщо його все ж допустять, матиме не більше ніж право дорадчого голосу. Таку точку зору УНН висловив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Цитата

"Це (приєднання до процесу сертифікації - ред.) - не найкраща ідея ... Польща теж пробувала - її допустили до сертифікації з правом дорадчого голосу. (Нафтогаз - ред.) або не допустять, або в такому ж варіанті, як Польщу. Тобто, це не більше, ніж піар. Сенсу я не бачу", - зазначив експерт.

Деталі

На думку Землянського, приєднання України ніяк не вплине на весь процес сертифікації, а Нафтогазу краще подумати про те, що "на носі опалювальний сезон".

На питання про те, чи є шанс, що оператор "Північного потоку - 2" не пройде сертифікацію, співрозмовник відповів: "думаю, що ні".

Він зазначив також, що на сьогодні труба вже заповнена технічним газом, так що, як тільки буде отримано дозвіл від німецького регулятора - "Північний потік - 2" зможе приступити до транспортування протягом лічених годин.

Додамо

У вересні стало відомо, що польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) отримала допуск до участі в процедурах сертифікації "Північного потоку-2".

У той же час регулятор - Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) - заявило, що статус компанії дає їй процесуальні права в процесі сертифікації - такі, як можливість коментувати. Участь у процедурі, зокрема, не дає компанії права вето.

Контекст

Як стало відомо сьогодні, Нафтогаз подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку - 2" перед німецьким регулятором.

Основна позиція НАК полягає в тому, що "Північний потік - 2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.

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