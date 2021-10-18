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Эксперт считает возможное участие Нафтогаза в сертификации Северного Потока-2 “не самой лучшей идеей”

Эксперт считает возможное участие Нафтогаза в сертификации Северного Потока-2 “не самой лучшей идеей”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В процессе сертификации оператора “Северного потока — 2” Нафтогаз, в случае если его все же допустят, будет иметь не более чем право совещательного голоса. Такую точку зрения УНН выразил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Цитата

“Это (присоединение к процессу сертификации — ред.) — не самая лучшая идея... Польша тоже пробовала — ее допустили к сертификации с правом совещательного голоса. (Нафтогаз — ред.) либо не допустят, либо в таком же варианте, как Польша. То есть, это не больше, чем пиар. Смысла я не вижу”, — отметил эксперт.

Детали

По мнению Землянского, присоединение Украины никак не повлияет на весь процесс сертификации, а Нафтогазу лучше подумать о том, что “на носу отопительный сезон”.

На вопрос о том, есть ли шанс, что оператор “Северного потока — 2” не пройдет сертификацию, собеседник ответил: “думаю, что нет”.

Он отметил также, что на сегодня труба уже заполнена техническим газом, так что, как только будет получено разрешение от немецкого регулятора — “Северный поток — 2” сможет приступить к транспортировке в течении считаных часов.

Добавим

В сентябре стало известно, что польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) получила допуск к участию в процедурах сертификации “Северного потока-2”.

В то же время регулятор — Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) — заявило, что статус компании дает ей процессуальные права в процессе сертификации — такие, как возможность комментировать. Участие в процедуре, в частности, не дает компании права вето.

Контекст

Как стало известно сегодня, Нафтогаз подал заявку на участие в процессе сертификации оператора “Северного потока — 2” перед немецким регулятором.

Основная позиция НАК заключается в том, что “Северный поток — 2” не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.

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