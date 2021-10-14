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Експерт упевнений, що Дніпро своєчасно отримає новий аеропорт завдяки участі DCH і Onur

Київ • УНН

 • 19758 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Реалізація проекту зі створення сучасного аеропорту в Дніпрі групою DCH Олександра Ярославського в тандемі з компанією Onur, що володіє великим досвідом інфраструктурного будівництва, є гарантією своєчасної здачі цього найважливішого для України об'єкта. Так вважає відомий експерт Володимир Цибулько, передає УНН.

Деталі

"Заява Олександра Ярославського про те, що дніпровський аеропорт буде зданий в кінці наступного року видається цілком реалістичною - його слова підкріплені практичним досвідом будівництва сучасного аеропорту в Харкові. І знаково, що ця заява прозвучала на тлі підписання на саміті Україна-ЄС угоди про вільне небо, яке відкриває доступ як європейським компаніям-перевізникам в аеропорти України, так і українським перевізникам в аеропорти ЄС. По суті, DCH Ярославського закладає основи української школи аеропортобудування", - зазначив він.

Цибулько додав, що другий аеропорт в портфелі успішних проектів DCH не тільки забезпечує розвиток наземної інфраструктури, а й допомагає галузі авіаперевезень працювати в умовах пандемії. На думку експерта, особливо важливо, що з приходом в дніпровський проект компанії ONUR тепер зрівнявся потенціал підрядника, який відповідає за освоєння державних грошей на будівництво аеродрому, з потенціалом приватного інвестора DCH.

"Те, що вітчизняна компанія DCH будує вже другий великий аеропорт в Україні, дозволяє припустити, що розвиток української аеропортової мережі в майбутньому можна буде вирішувати в розрахунку на національні будівельні потужності і експертизу. До того ж турецька дорожньо-будівельна компанія Оnur, яка приступає до облаштування злітно-посадочної смуги, вже настільки "осіла" в Україні, що її можна вже вважати ледве не українською, а її досвід дозволяє розраховувати на швидкість і якість виконання робіт", - прокоментував Володимир Цибулько.

Додамо

Як повідомлялося, Олександр Ярославський вчора відвідав будівництво нових терміналів пасажирського аеропорту в Дніпрі, де його DCH вже завершила 30% загальнобудівельних робіт на пасажирському терміналі, веде бетонні роботи і установку металоконструкцій на позначці 3.0 і приступила до прокладання інженерних мереж. Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків - верхньої частини фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі. Сума приватних інвестицій Олександра Ярославського становитиме 2,7 млрд грн.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" виграло тендер на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" загальною вартістю 5,64 млрд грн. Про це свідчить протокол розкриття тендерних пропозицій, опублікований 17 вересня на майданчику електронних торгів Prozorro. Згідно з технічним завданням, підрядник повинен виконати будівництво 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону і необхідної злітно-посадкової інфраструктури. Фінансування робіт, які буде виконувати Onur в дніпровському аеропорту, буде здійснюватися за рахунок коштів держбюджету.

Українські Національні Новини

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