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Эксперт уверен, что Днепр своевременно получит новый аэропорт благодаря участию DCH и Onur

Эксперт уверен, что Днепр своевременно получит новый аэропорт благодаря участию DCH и Onur

Киев  •  УНН

 • 19753 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Реализация проекта по созданию современного аэропорта в Днепре группой DCH Александра Ярославского в тандеме с обладающей большим опытом инфраструктурного строительства компанией Onur является гарантией своевременной сдачи этого важнейшего для Украины объекта. Так считает известный эксперт Владимир Цыбулько, передает УНН.

Детали

Заявление Александра Ярославского о том, что днепровский аэропорт будет сдан в конце следующего года представляется вполне реалистичным — его слова подкреплены практическим опытом строительства современного аэропорта в Харькове. И знаково, что это заявление прозвучало на фоне подписания на саммите Украина-ЕС соглашения о свободном небе, которое открывает доступ как европейским компаниям-перевозчикам в аэропорты Украины, так и украинским перевозчикам в аэропорты ЕС. По сути, DCH Ярославского закладывает основы украинской школы аэропортостроения”, — отметил он.

Цыбулько добавил, что второй аэропорт в портфеле успешных проектов DCH не только обеспечивает развитие наземной инфраструктуры, но и помогает отрасли авиаперевозок работать в условиях пандемии. По мнению эксперта, особенно важно, что с приходом в днепровский проект компании ONUR теперь уравнялся потенциал подрядчика, который отвечает за освоение государственных денег на строительство аэродрома, с потенциалом частного инвестора DCH.

“То, что отечественная компания DCH строит уже второй крупный аэропорт в Украине, позволяет предположить, что развитие украинского аэропортовой сети в будущем можно будет решать в расчете на национальные строительные мощности и экспертизу. К тому же турецкая дорожно-строительная компания Оnur, которая приступает к обустройству взлетно-посадочной полосы, уже настолько „осела“ в Украине, что ее можно уже считать едва ли не украинской, а ее опыт позволяет рассчитывать на скорость и качество выполнения работ”, — прокомментировал Владимир Цыбулько.

Добавим

Как сообщалось, Александр Ярославский вчера посетил строительство новых терминалов пассажирского аэропорта в Днепре, где его DCH уже завершила 30% общестроительных работ на пассажирском терминале, ведет бетонные работы и установку металлоконструкций на отметке 3.0 и приступила к прокладке инженерных сетей. Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков — верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи. Сумма частных инвестиций Александра Ярославского составит 2,7 млрд грн.

ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” выиграло тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту “Днепропетровск” общей стоимостью 5,64 млрд грн. Об этом свидетельствует протокол раскрытия тендерных предложений, опубликованный 17 сентября на площадке электронных торгов Prozorro. Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить строительство 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и необходимой взлетно-посадочной инфраструктуры. Финансирование работ, которые будет выполнять Onur в днепровском аэропорту, будет осуществляться за счет средств госбюджета.

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