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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Експерт: те, що зараз відбувається з доларом - тільки початок

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Українці за останні час звикли до зміцнення гривні, що тенденція до її падіння, викликала здивування. Але таке падіння гривні - не межа. Про це в коментарі УНН розповів міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

Експерт: те, що зараз відбувається з доларом - тільки початок

"За останні місяці всі настільки звикли до зміцнення національної валюти, що події двої останніх днів в звичні рамки вже не вкладається. Долар почав показувати зуби! Долар почав своє зростання. Якщо хтось ще не встиг купити, а було дуже треба - найімовірніше Ви упустили свій шанс. Національна валюта почала поступовий процес девальвації, що передбачали і експерти, і спеціалізовані агентства. Але, те, що ми спостерігаємо в обмінниках сьогодні - це тільки початок", - вважає експерт.

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Гарбарук окреслив тимчасові рамки, коли слід очікувати подальшого падіння національної валюти.

"Основне зростання з великою часткою ймовірності відбудеться ближче до третьої декади поточного місяця і на початку листопада. Чи буде робити щось НБУ, щоб згладити цю ситуацію, чи буде Мінфін активізувати продажі нових емісій ОВДП, чи є розуміння і інструменти впливу на курсову стабільність в уряду в цілому - поки не відомо. Відомо лише те, що долар пішов вгору!" - резюмував експерт.

Нагадаємо, 2 жовтня в обмінниках столиці дещо знецінилася національна валюта до долара. Така ситуація помітна щонайменше в декількох обмінних пунктах в центрі столиці.

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