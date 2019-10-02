Эксперт: то, что сейчас происходит с долларом - только начало
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украинцы за последние время привыкли к укреплению гривны, что тенденция к ее падению, вызвала удивление. Но такое падение гривны - не предел. Об этом в комментарии УНН рассказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.
“За последние месяцы все настолько привыкли к укреплению национальной валюты, что происходящие два последних дня в привычные рамки уже не укладывается. Доллар начал показывать зубы! Доллар начал свой рост. Если кто-то ещё не успел купить, а было очень надо — вероятнее всего Вы упустили свой шанс. Национальная валюта начала постепенный процесс девальвации, что предсказывали и эксперты, и специализированные агентства. Но, то что мы наблюдаем в обменниках сегодня - это только начало”, - считает эксперт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс доллара начал расти: что говорят данные межбанка
Гарбарук очертил временные рамки, когда следует ожидать дальнейшего падения национальной валюты.
“Основной рост с большой долей вероятности произойдёт ближе к третьей декаде текущего месяца и в начале ноября. Будет ли предпринимать что-либо НБУ чтобы сгладить эту ситуацию, будет ли Минфин активизировать продажи новых эмиссий ОВГЗ, есть ли понимание и инструменты влияния на курсовую стабильность у правительства в целом — пока не известно. Известно лишь то, что доллар пошёл вверх!” — резюмировал эксперт.
Напомним, 2 октября в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару. Такая ситуация заметна по меньшей мере в нескольких обменных пунктах в центре столицы.