Эксперт: то, что сейчас происходит с долларом - только начало

“За последние месяцы все настолько привыкли к укреплению национальной валюты, что происходящие два последних дня в привычные рамки уже не укладывается. Доллар начал показывать зубы! Доллар начал свой рост. Если кто-то ещё не успел купить, а было очень надо — вероятнее всего Вы упустили свой шанс. Национальная валюта начала постепенный процесс девальвации, что предсказывали и эксперты, и специализированные агентства. Но, то что мы наблюдаем в обменниках сегодня - это только начало”, - считает эксперт.

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Гарбарук очертил временные рамки, когда следует ожидать дальнейшего падения национальной валюты.

“Основной рост с большой долей вероятности произойдёт ближе к третьей декаде текущего месяца и в начале ноября. Будет ли предпринимать что-либо НБУ чтобы сгладить эту ситуацию, будет ли Минфин активизировать продажи новых эмиссий ОВГЗ, есть ли понимание и инструменты влияния на курсовую стабильность у правительства в целом — пока не известно. Известно лишь то, что доллар пошёл вверх!” — резюмировал эксперт.

Напомним, 2 октября в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару. Такая ситуация заметна по меньшей мере в нескольких обменных пунктах в центре столицы.