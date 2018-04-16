Експерт сказав, коли подешевшають овочі борщового набору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. По всій Україні в роздріб овочі борщового набору подешевшають не раніше ніж через два тижні або місяць. Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж.
“В опті з овочів борщового набору ціни зменшилися лише на капусту на 20% за тиждень і на моркву. Решта овочі залишилися в тому ж ціновому сегменті (буряк, цибуля, картопля). Поки що зниження цін спостерігається лише на окремих оптових ринках. До роздробу ця тенденція ще не дійшла. Між подорожчанням в опті і подорожчанням в роздробі і навпаки — здешевленням значна різниця для всієї країни, як правило, відчувається через два тижні — місяць”, - зазначив Дорошенко.
Як уточнив експерт, згідно з попередніми прогнозами, падіння мало відбутися з настанням нового врожаю, але це сталося ще на старих урожаях.
"Це означає, що неправильно були оцінені запаси. Багато хто побачив, що вони великі і відповідно почали продавати. Надлишок продукції в результаті позначився на цінах. Але це добре, що вже є така тенденція. Тому окремі продукти борщового набору також можуть почати дешевшати не чекаючи нового врожаю.
Нагадаємо, овочі борщового набору в Україні в кілька разів дорожчі, ніж в Польщі.