Эксперт сказал, когда подешевеют овощи борщового набора

“В опте из овощей борщового набора цены уменьшились только на капусту на 20% за неделю и на морковь. Остальные овощи остались в том же ценовом сегменте (свекла, лук, картофель). Пока что снижение цен отмечается только на отдельных оптовых рынках. До розницы эта тенденция еще не дошла. Между подорожанием в опте и подорожанием в рознице и наоборот — удешевлением значительная разница для всей страны, как правило, ощущается через две недели — месяц”, — отметил Дорошенко.

Как уточнил эксперт, согласно предыдущим прогнозам, падение должно было произойти с наступлением нового урожая, но это произошло еще на старых урожаях.

"Это значит, что не правильно были оценены запасы. Многие увидели, что они большие и соответственно начали продавать. Избыток продукции в результате сказался на ценах. Но это хорошо, что уже есть такая тенденция. Поэтому отдельные продукты борщового набора также могут начать дешеветь не дожидаясь нового урожая.

Напомним, овощи борщевого набора в Украине в несколько раз дороже, чем в Польше.