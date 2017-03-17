Експерт розвіяв міфи про змову автовиробників та нафтовиків

Він також зазначив, що бере на себе зобов’язання похитнути віру в деякі з поширених серед водіїв міфи.

Отже, перший міф, який спростував Г.Рябцев стосується “глобальної бензинової змови” між автовиробниками і нафтовиками.

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“Міф перший: "Нафтові та автомобільні компанії змовилися між собою, щоб випускати неекономічні автомобілі. Це приносить виробникам автомобілів надприбутки, якими вони діляться з нафтовиками. Але незабаром картель впаде, і з’явиться дешеве і ефективне пальне“.

Частка істини в цих твердженнях, звичайно ж, є, але глобальна „бензинова змова“ навряд чи існує.

Аргументів можна наводити багато, тому лише деякі. По-перше, з 1980-х питома витрата палива транспортними засобами скоротилася вдвічі, а до 2020 року зменшиться настільки ж (з 8...10 до 4...6 л/100 км). По-друге, підтримане виробниками автомобілів введення екологічних норм Євро обернулося для нафтопереробників мільярдними збитками, від яких вони не можуть оговтатися досі. По-третє, якщо Ви бачите повідомлення на кшталт: „Професор Сопілкин винайшов двигун, який дозволить економити до 75% палива“, — не вірте, оскільки нижче завжди знайдете згадку, що це ще не працює, іноді ламається, вимагає певних умов, потребує доопрацювання, не впроваджено.

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Не секрет, що дослідників слід годувати (автор сідає за стіл, витягує з чобота ложку і стукає нею по столу). Інакше вони підуть туди, де годують, або займуться чимось іншим. І вченим потрібна не тільки їжа, але й гроші (багато грошей), способи відбирання яких стають усе більш витонченими. Сучасні Ломоносови вже добре розуміють, що на додаток до чистої науки дуже важливо сформувати громадську думку на підтримку своїх досліджень, підлаштувати зусилля до "політичної лінії" тих, хто контролює ресурси. У цьому плані "бензинова змова", "вичерпання запасів нафти", "глобальне потепління" — лише деякі з геніальних операцій з викачування грошей із кишень довірливих платників податків”, — написав він.

Як повідомляв УНН, суд спростував наявність змови між оператори ринку пального в Україні та скасував штрафні санкції АМКУ, накладені на компанію WOG.

Інші компанії, такі як ОККО та Сокар також подали до суду на АМКУ щодо призначених штрафних санкції.