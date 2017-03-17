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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125280 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106532 просмотра

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Эксперт развеял мифы о заговоре автопроизводителей и нефтяников

Эксперт развеял мифы о заговоре автопроизводителей и нефтяников

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Более чем столетняя история топливного рынка породила множество легенд и мифов. Многие из них стали известными и в Украине. Однако, в отличие от безобидных легенд о заправщике, который определял марку бензина по запаху, и советских эмигрантов, которые выдавали воду за топливо в Бруклине, лишняя вера в отдельные мифы способна быстро облегчить кошелек доверчивого автомобилиста. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев, передает УНН.

Он также отметил, что берет на себя обязательства поколебать веру в некоторые из распространенных среди водителей мифов.

Итак, первый миф, который опроверг Г.Рябцев касается "глобального бензинового заговора" между автопроизводителями и нефтяниками.

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"Миф первый: "Нефтяные и автомобильные компании сговорились между собой, чтобы выпускать неэкономические автомобили. Это приносит производителям автомобилей сверхприбыли, которыми они делятся с нефтяниками. Но вскоре картель упадет, и появится дешевое и эффективное топливо".

Доля истины в этих утверждениях, конечно же, есть, но глобальный "бензиновый заговор" вряд ли существует.

Аргументов можно приводить много, поэтому лишь немногие. Во-первых, с 1980-х удельный расход топлива транспортными средствами сократился вдвое, а до 2020 года уменьшится настолько же (с 8... 10 до 4... 6 л/100 км). Во-вторых, поддержаное производителями автомобилей введение экологических норм Евро обернулось для нефтепереработчиков миллиардными убытками, от которых они не могут оправиться до сих пор. В-третьих, если Вы видите сообщение типа: "Профессор Сопилкин изобрел двигатель, который позволит экономить до 75% топлива", - не верьте, поскольку ниже всегда найдете примечание, что это еще не работает, иногда ломается, требует определенных условий, требует доработки, не введено.

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Не секрет, что исследователей следует кормить (автор садится за стол, извлекает из сапога ложку и стучит ею по столу). Иначе они пойдут туда, где кормят, или займутся чем-то другим. И ученым нужна не только еда, но и деньги (много денег), способы отбора которых становятся все более изощренными. Современные Ломоносовы уже хорошо понимают, что в дополнение к чистой науке очень важно сформировать общественное мнение в поддержку своих исследований, подстроить усилия к "политической линии" тех, кто контролирует ресурсы. В этом плане "бензиновый заговор", "исчерпание запасов нефти", "глобальное потепление" - лишь некоторые из гениальных операций по выкачиванию денег из карманов доверчивых налогоплательщиков", - написал он.

Как сообщал УНН, суд опроверг наличие сговора между операторы рынка топлива в Украине и отменил штрафные санкции АМКУ, наложенные на компанию WOG.

Другие компании, такие как ОККО и Сокар также подали в суд на АМКУ относительно назначенных штрафных санкций.

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