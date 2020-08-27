Експерт розповів, які залізничні проблеми розв’яже допуск приватних локомотивів на УЗ

"Це позитивний крок у напрямку вирішення проблеми залізничних перевезень. Ми принаймні втратили мінімум 20 років з того часу, коли така ідея обговорювалася, а рішення не приймалося. Ми створили великі проблеми у перевезеннях, з одного боку, тому що вартість їх стала надвисокою, і не вирішували низку пов’язаних із логістикою проблем і, з іншого боку, ми просто зупинили роботу великих промислових підприємств, які виробляли саме локомотиви. А зараз ми, втративши величезні можливості та кошти, намагаємось реанімувати цей напрямок і робимо те, що мали створити", - розповів експерт.

Козаченко підкреслив, що практика приватних товарних і пасажирських перевезень ефективно працює у розвинених країнах Європейського союзу, а також у США.

"Там і тяга, і вагони, і товарний, і пасажирські можуть бути та є приватною власністю, держава має у власності тільки магістральні колії, якими це все рухається. У більшості штатів США є приватні магістральні лінії навіть, тому я добре підтримую це і вважаю, що далі треба рухатись. І не одне тільки підприємство потрібно реанімувати, а й інші, щоб вони випускали локомотиви. І на електричній, і на дизельній тязі", - наголосив він.

Стосовно дев’яти напрямків, які в Мініфраструктури обрали на першому етапі експериментального проекту, Козаченко вважає, що для старту й врегулювання окремих безпекових питань перевезень і усунення всіх можливих проблем цього достатньо, але в перспективі потрібно відкривати всі можливі напрямки, щоб покрити максимум території України.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав першого учасника експериментального проекту допуску приватної тяги на колії Укрзалізниці.