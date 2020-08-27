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Эксперт рассказал, какие железнодорожные проблемы решит допуск частных локомотивов на УЗ

Киев • УНН

 • 14158 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Экспериментальный проект Мининфраструктуры по допуску частных локомотивов на путях "Укрзализныци" решит проблемы железнодорожных перевозок, которые накапливались 20 лет. Об этом в комментарии УНН рассказал Леонид Козаченко - глава Совета предпринимателей при Кабинете министров и президент Украинской аграрной конфедерации.

Эксперт рассказал, какие железнодорожные проблемы решит допуск частных локомотивов на УЗ

"Это позитивный шаг в направлении решения проблемы железнодорожных перевозок. Мы по крайней мере потеряли минимум 20 лет с того времени, когда такая идея обсуждалась, а решение не принималось. Мы создали большие проблемы в перевозках, с одной стороны, так как стоимость их стала сверхвысокой, и не решали ряд связанных с логистикой проблем и, с другой стороны, мы просто остановили работу крупных промышленных предприятий, производивших именно локомотивы. А сейчас мы, потеряв огромные возможности и средства, пытаемся реанимировать это направление и делаем то, что должны были сделать" , - рассказал эксперт.

Козаченко подчеркнул, что практика частных товарных и пассажирских перевозок эффективно работает в развитых странах Европейского союза, а также в США.

"Там и тяга, и вагоны, и товарный, и пассажирские могут быть и являются частной собственностью, государство имеет в собственности только магистральные пути, по которым это все движется. В большинстве штатов США есть частные магистральные линии даже, поэтому я хорошо поддерживаю это и считаю, что дальше надо двигаться. И не одно только предприятие нужно реанимировать, но и другие, чтобы они выпускали локомотивы. На электрической, и на дизельной тяге", - подчеркнул он.

Относительно девяти направлений, которые в Минифраструктуры выбрали на первом этапе экспериментального проекта, Козаченко считает, что для старта и урегулирования отдельных вопросов безопасности перевозок и устранения всех возможных проблем этого достаточно, но в перспективе нужно открывать все возможные направления, чтобы покрыть максимум территории Украины.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал первого участника экспериментального проекта допуска частной тяги на пути Укрзализныци.

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