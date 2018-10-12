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Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих "панельок" і "хрущовок"

Експерт розповів, які проблеми виникають при утепленні старих "панельок" і "хрущовок"

Київ • УНН

 • 17591 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Утеплення будинків - позитивний крок, але необхідно розуміти, що перетворити старі панельні будинки і "хрущовки" у тепле житло і заощадити на опаленні дуже складно. Про це у коментарі УНН розповів експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко.

Утеплення старих будинків покращує теплові властивості фасаду, але у панельних будинках виникають проблеми.

"Проблеми можуть бути у панельних будинках, оскільки там часто проблема не у термодинамічних властивостях фасаду, а в стиках. Робили дуже погані стики при Союзі. Так і не навчилися. Ви утеплюєте фасад, але через стик буде "сифонити", - пояснив експерт.

Дяченко зазначив, що зараз старі панельні будинки утеплюються у "шаховому порядку".

"Це погано, тому що житловий фонд побудований таким чином, що огороджують конструкції всередині будинку не розраховуються на теплоізоляцію. Якщо у вас температура повітря вище, ніж у сусіда, то ви будете обігрівати і його житло - тепло буде йти через перегородку. По-друге, це може призвести до утворення так званої "точки роси", коли ваша стіна буде мокра через неправильне утеплення. Але якщо говорити про утеплення - робити це сенс є завжди", - пояснив експерт.

Як повідомляв УНН, експерти відзначають, що сучасний житловий фонд дає більше можливостей для економії тепла, адже забудовники, йдучи на зустріч інтересам інвесторів, впроваджують все більше енергоефективних технологій, продумують можливості економії тепла. Як розповів президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій дозволяє жителям новобудов економити не менше 40% тепла.

У "Київміськбуді" для утеплення будинків використовують мінеральну вату для обшивки фасадів, якісні склопакети з 3-5-камерним профілем, якісну цеглу не менше 250 мм, навісні вентильовані фасади.

"Щоб забезпечити енергоефективність будинків, які зводить "Київміськбуд", ми використовуємо сучасні віконні конструкції з багатошаровим склінням, утеплюємо фасади мінераловатними плитами. Використовуємо більш ефективні типи теплоізоляції, застосовуємо ніздрюваті цементно-піщані блоки, встановлюємо індивідуальні котельні з високим ККД, теплові насоси, прилади поквартирного регулювання температури", - розповів Ігор Кушнір.

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