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Эксперт рассказал, какие проблемы возникают при утеплении старых "панелек" и "хрущевок"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Утепление домов — позитивный шаг, но необходимо понимать, что превратить старые панельные дома и “хрущевки” в теплое жилье и сэкономить на отоплении очень сложно. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко.

Утепление старых домов улучшает тепловые свойства фасада, но в панельных домах возникают проблемы.

“Проблемы могут быть в панельных домах, так как там часто проблема не в термодинамических свойствах фасада, а в стыках. Делали очень плохие стыки при Союзе. Так и не научились. Вы утепляете фасад, но через стык будет “сифонить”, — пояснил эксперт.

Дяченко отметил, что сейчас старые панельные дома утепляются в “шахматном порядке”.

“Это плохо, так как жилой фонд построен таким образом, что огораживающие конструкции внутри дома не рассчитываются на теплоизоляцию. Если у вас температура воздуха выше, чем у соседа, то вы будете обогревать и его жилье — тепло будет уходить через перегородку. Во-вторых, это может привести к образованию так называемой “точки росы”, когда ваша стена будет мокрая из-за неправильного утепления. Но если говорить об утеплении — делать это смысл есть всегда”, — пояснил эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты отмечают, что современный жилой фонд дает больше возможностей для экономии тепла, ведь застройщики, идя на встречу интересам инвесторов, внедряют все больше энергоэффективных технологий, продумывают возможности экономии тепла. Как рассказал президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, внедрение современных энергосохраняющих технологий позволяет жителям новостроек экономить не менее 40% тепла.

В “Киевгорстрое” для утепления домов используют минеральную вату для обшивки фасадов, качественные стеклопакеты с 3-5-камерным профилем, качественный кирпич не менее 250 мм, навесные вентилируемые фасады.

“Чтобы обеспечить энергоэффективность домов, которые возводит “Киевгорстрой”, мы используем современные оконные конструкции с многослойным остеклением, утепляем фасады минераловатными плитами. Используем более эффективные типы теплоизоляции, применяем ячеистые цементно-песчаные блоки, устанавливаем индивидуальные котельные с высоким КПД, тепловые насосы, приборы поквартирного регулирования температуры”, — рассказал Игорь Кушнир.

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