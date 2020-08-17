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Експерт розповів, як у світі розвивають морські порти через концесію

Експерт розповів, як у світі розвивають морські порти через концесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Концесія — це довгострокове користування системним інфраструктурним об’єктом, що потребує значних інвестицій, яких у держави немає. Концесія успішно працює в розвинених країнах, зі стабільною макроекономічною ситуацією. Про це у коментарі УНН розповів експерт Інституту Growford Олексій Кущ.

“Якщо ми беремо західні моделі концесій, то передумовами для успішної реалізації проекту є низька доходність для інвесторів і довгостроковість проектів: у західних країнах проект концесії розраховується по окупності терміном на 20 років і більше. Тобто, там працюють дешеві і довгі гроші. Шляхом концесії свої порти успішно розвиваю ті західні країни, які вже досягнули фінансової макростабільності, де вирішені проблеми із захистом кредиторів та інвесторів”, — каже експерт.

Концесія є дієвим механізмом розвитку європейських портів, продовжив Кущ.

“Якщо ми говоримо про Європу, там концесія — це довгі гроші із невеличкою доходністю. Яскравий приклад — порт Барселони, один з найбільших портів на Середземному морі. І там порт не просто передали у концесію, поруч з портом створили вільний торгівельний термінал, тем же діє промисловий полігон, поруч функціонує барселонська вільна економічна зона. Для іспанців концесія порту є одним з елементів розгалуженої системи економічного розвитку регіону”, — розповів Кущ.

Те ж саме стосується французьких портів Середземного моря, додав фахівець.

“Там концесія теж дуже обмежена. Держава залишає за собою володіння і управління припортовою інфраструктурою, а концесіонери віддають на аутсорсінг певні послуги: окремі причали, точки обслуговування. Тому, в одному порті, який керується державною компанією, може бути 15 концесіонерів, які конкурують між собою і за рахунок цієї конкуренції зменшуються портові тарифи і збори”, — каже Кущ.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу у концесію порту “Ольвія” (Миколаїв) на цьому тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.

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