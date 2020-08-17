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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98773 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105506 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125370 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100744 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101644 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Эксперт рассказал, как в мире развивают морские порты через концессию

Эксперт рассказал, как в мире развивают морские порты через концессию

Киев  •  УНН

 • 7017 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Концессия — это долгосрочное пользование системным инфраструктурным объектом, что требует значительных инвестиций, которых у государства нет. Концессия успешно работает в развитых странах, со стабильной макроэкономической ситуацией. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Института Growford Алексей Кущ.

“Если мы берем западные модели концессий, то предпосылками для успешной реализации проекта является низкая доходность для инвесторов и долгосрочность проектов: в западных странах проект концессии рассчитывается по окупаемости сроком на 20 лет и более. То есть, там работают дешевые и длинные деньги. Путем концессии свои порты успешно развиваю те западные страны, которые уже достигли финансовой макростабильности, где решены проблемы с защитой кредиторов и инвесторов”, — говорит эксперт.

Концессия является действенным механизмом развития европейских портов, продолжил Кущ.

“Если мы говорим о Европе, там концессия — это длинные деньги с небольшой доходностью. Яркий пример — порт Барселоны, один из крупнейших портов на Средиземном море. И там порт не просто передали в концессию, рядом с портом создали свободный торговый терминал, там же действует промышленный полигон, рядом функционирует Барселонская свободная экономическая зона. Для испанцев концессия порта является одним из элементов разветвленной системы экономического развития региона”, — рассказал Кущ.

То же самое касается французских портов Средиземного моря, добавил специалист.

“Там концессия тоже очень ограничена. Государство оставляет за собой владение и управление припортовой инфраструктурой, а концессионеры отдают на аутсорсинг определенные услуги: отдельные причалы, точки обслуживания. Поэтому, в одном порту, который руководствуется государственной компанией, может быть 15 концессионеров, которые конкурируют между собой и за счет этой конкуренции уменьшаются портовые тарифы и сборы”, — говорит Кущ.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта “Ольвия” (Николаев) на этой неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.

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