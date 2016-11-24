Експерт розповів, як скоригувати у той чи інший бік результати соцопитувань

“На превеликий жаль, в Україні є інша традиція, ніж на Заході. Тому що на Заході соціологічні рейтинги під час виборчих кампаній замовляють ЗМІ, особливо це популярно у дуже впливових газетах, які забезпечують певним чином об’єктивність,” — зазначив експерт.

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“На жаль, в Україні досить часто політичні партії замовляють соціологічні дослідження і це означає, що вони формують анкету,” — пояснив він.

“Якщо сформувати анкету певним чином, то можна скоригувати фінальний результат у той чи інший бік і відповідно мати той чи інший результат. Саме у межах цих технологічних нюансів, досить часто, і працюють соціологічні компанії, які надають результат своїм замовникам, а замовники вирішують оприлюднювати їх чи ні,” — додав О.Леонов.