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Эксперт рассказал, как скорректировать в ту или иную сторону результаты соцопросов

Киев • УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине достаточно часто политические партии заказывают социологические исследования и это означает, что они формируют анкету. Об этом в эфире "5 канала" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, передает УНН.

Эксперт рассказал, как скорректировать в ту или иную сторону результаты соцопросов

"К большому сожалению, в Украине есть другая традиция, чем на Западе. Потому что на Западе социологические рейтинги во время избирательных кампаний заказывают СМИ, особенно это популярно в очень влиятельных газетах, которые обеспечивают определенным образом объективность ", - отметил эксперт.

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"К сожалению, в Украине достаточно часто политические партии заказывают социологические исследования и это означает, что они формируют анкету", - пояснил он.

"Если сформировать анкету определенным образом, то можно скорректировать финальный результат в ту или иную сторону и соответственно иметь тот или иной результат. Именно в рамках этих технологических нюансов, достаточно часто, и работают социологические компании, которые предоставляют результат своим заказчикам, а заказчики решают обнародовать их или нет ", - добавил А.Леонов.

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