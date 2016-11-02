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Експерт розповів про шляхи вирішення проблеми збору роздрібного акцизу на пальне

Експерт розповів про шляхи вирішення проблеми збору роздрібного акцизу на пальне

Київ • УНН

 • 7420 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні, за даними експертів та представників ринку пального, склалася критична ситуація зі збором роздрібного акцизу на пальне. В результаті – бюджети на місцях недоотримують належні їм надходження. Головна проблема полягає у тому, що сам акциз не адмініструється належним чином. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Генадій Рябцев.

“Коли було скасовано транспортний збір, який йшов на потреби місцевих органів влади, там де власне розташовані автозаправні станції, то ресурси, які виділялися обласним і місцевим органам влади — вони скоротилися майже до нуля. І цю ситуацію можна було б виправити за рахунок кращого адміністрування акцизного податку та закріплення певної його частки, яка має спрямовуватися на потреби місцевих громад, однак замість цього було запроваджено так званий "роздрібний акциз", або точніше податок на роздрібну реалізацію підакцизних товарів. Але, оскільки, знову ж таки не було передбачено механізму адміністрування цього податку, то він фактично не збирається у тих розмірах, на які розраховували на місцях.

От така ситуація.

Як її виправити? Потрібно обов’язково закріпити спрямування певної частини коштів на потреби місцевих громад, як це робиться у інших країнах світу, де акцизний податок не йде кудись у "диряву бочку державного бюджету", а спрямовується на конкретні програми. Тобто потрібно не підвищувати податки, а покращувати їх адміністрування”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДФС запропонували скасувати роздрібний акциз на пальне, шляхом включення його ставки до основного.

Така ініціатива зумовлена тим, що через діяльність сірих дилерів паливного ринку місцеві бюджети недоотримують значних бюджетних надходжень.

Зазначену пропозицію підтримали провідні нафтотрейдери країни

Крім того за скасування роздрібного акцизу також виступив АМКУ.

Українські Національні Новини

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