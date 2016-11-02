Эксперт рассказал о путях решения проблемы сбора розничного акциза на топливо

"Когда было отменено транспортный сбор, который шел на нужды местных органов власти, там где собственно расположены автозаправочные станции, то ресурсы, выделяемые областным и местным органам власти - они сократились почти до нуля. И эту ситуацию можно было бы исправить за счет лучшего администрирования акцизного налога и закрепление определенной его части, которая должна направляться на нужды местных общин, однако вместо этого был введен так называемый "розничный акциз", или точнее налог на розничную реализацию подакцизных товаров. Но, поскольку, опять же не было предусмотрено механизма администрирования этого налога, то он фактически не собирается в тех размерах, на которые рассчитывали на местах.

Вот такая ситуация.

Как ее исправить? Нужно обязательно закрепить направления определенной части средств на нужды местных общин, как это делается в других странах мира, где акцизный налог не идет куда-то в "дырявую бочку государственного бюджета", а направляется на конкретные программы. То есть нужно не повышать налоги, а улучшать их администрирование", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в ГФС предложили отменить розничный акциз на топливо, путем включения его ставки до основного .

Такая инициатива обусловлена тем, что из-за деятельности серых дилеров топливного рынка местные бюджеты недополучают значительные бюджетные поступления .

Указанное предложение поддержали ведущие нефтетрейдеры страны .

Кроме того за отмену розничного акциза также выступил АМКУ .