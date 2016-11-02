Эксперт рассказал о путях решения проблемы сбора розничного акциза на топливо

ukru
15 марта, 19:03 • 114176 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163683 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136227 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128838 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111962 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104966 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101071 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133951 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131588 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127796 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 49194 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 79371 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 46892 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 41331 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

14:34 • 29422 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133951 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 133432 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268875 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297937 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233980 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 24919 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108854 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131588 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114541 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131654 просмотра
Актуальное
Эксперт рассказал о путях решения проблемы сбора розничного акциза на топливо

Эксперт рассказал о путях решения проблемы сбора розничного акциза на топливо

Киев • УНН

 • 7420 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На сегодня, по данным экспертов и представителей рынка горючего, сложилась критическая ситуация со сбором розничного акциза на топливо. В результате - бюджеты на местах недополучают положенные им поступления. Главная проблема заключается в том, что сам акциз не администрируется должным образом. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Геннадий Рябцев.

"Когда было отменено транспортный сбор, который шел на нужды местных органов власти, там где собственно расположены автозаправочные станции, то ресурсы, выделяемые областным и местным органам власти - они сократились почти до нуля. И эту ситуацию можно было бы исправить за счет лучшего администрирования акцизного налога и закрепление определенной его части, которая должна направляться на нужды местных общин, однако вместо этого был введен так называемый "розничный акциз", или точнее налог на розничную реализацию подакцизных товаров. Но, поскольку, опять же не было предусмотрено механизма администрирования этого налога, то он фактически не собирается в тех размерах, на которые рассчитывали на местах.

Вот такая ситуация.

Как ее исправить? Нужно обязательно закрепить направления определенной части средств на нужды местных общин, как это делается в других странах мира, где акцизный налог не идет куда-то в "дырявую бочку государственного бюджета", а направляется на конкретные программы. То есть нужно не повышать налоги, а улучшать их администрирование", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в ГФС предложили отменить розничный акциз на топливо, путем включения его ставки до основного .

Такая инициатива обусловлена тем, что из-за деятельности серых дилеров топливного рынка местные бюджеты недополучают значительные бюджетные поступления .

Указанное предложение поддержали ведущие нефтетрейдеры страны .

Кроме того за отмену розничного акциза также выступил АМКУ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы