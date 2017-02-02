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Експерт розповів про розвиток інфраструктури "зарядок" для електрокарів в Україні

Київ • УНН

 • 10255 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова правління Української Асоціації учасників ринку електромобілів, засновник ТОВ “БІО Автомотів” Арсеній Абдураїмов у коментарі УНН розповів, що інфраструктура зарядок для електрокарів по країні розвивається достатньо не погано, однак над нею потрібно працювати, зокрема, і на державному рівні.

Експерт розповів про розвиток інфраструктури "зарядок" для електрокарів в Україні

За його словами власники електрокарів все ще досить часто стикаються з проблемами пошуку працюючих і зручних зарядок для авто у містах.

“В принципі, як і в багатьох країнах, електромобіль це, все-таки, більше сіті-кар. Тобто це машина, яка призначена для переміщення по місту. Вона дає значні переваги і по економіці, і по екології. Однак, на сьогоднішній день, електрокари, які є в Україні, не розрахована на далекі подорожі. Тому що середній пробіг це близько 150 км. Тим не менш, якщо порівнювати карту зарядок минулих років і карту, яка є на сьогоднішній день, то це дуже велика різниця. Є різні ж зарядки — звичайні і є суперчаржер. І якщо взяти статистику по суперчаржержерам, то в позаминулому році у Києві їх було два, а зараз їх більше десяти”, — розповів А.Абдураїмов.

Однак експерт зазначив, що в Україні не відрегульована система користування цими суперчаржерами.

“В Україні не відрегульована система користування цими суперчаржерами, найчастіше через те, що приватні компанії ставлять ці суперчаржери і намагаються відбити їх собівартість, вони ставлять великі ціни, які іноді можуть бути близькі до цін бензину.
В усіх, як європейських так і азіатських країнах, розвиток політики ринку електрокарів задавала держава. Як правило, погоджуються розміщення електрозарядок, де є людні місця для того, щоб людина не просто могла поставить машину, на зарядку а ще й провести цей час з користю”, — сказав А.Абдураїмов.

Експерт зауважив, що інфраструктура електрозарядок достатньо не погано розвивається, однак вона потребує державного регулювання.

“На жаль, в Україні не має державної системи, як це має відбуватися. І от наприклад, є додаток, де розміщена карта зарядок, а по факту ти приїздиш і не можеш зарядитися”, — сказав він і додав, що мати зарядки для елктроавто можуть лише ліцензовані компанії, мають право на продаж електроенергії.

“Тобто інфраструктура розвивається достатньо не погано, але над нею потрібно працювати. Ми часто проводимо круглі столи у Міністерстві інфраструктури, нас підтримує В. Омелян, але поки що все це лише на рівні розмов, але ми працюємо”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.

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