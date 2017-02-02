Эксперт рассказал о развитии инфраструктуры "зарядок" для электрокаров в Украине

По его словам владельцы электрокаров все еще довольно часто сталкиваются с проблемами поиска работающих и удобных зарядок для авто в городах.

"В принципе, как и во многих странах, электромобиль это, все-таки, больше сити-кар. То есть это машина, которая предназначена для перемещения по городу. Она дает значительные преимущества и по экономике, и по экологии. Однако, на сегодняшний день, электрокары, которые есть в Украине, не рассчитаны на дальние путешествия. Потому что средний пробег это около 150 км. Тем не менее, если сравнивать карту зарядок прошлых лет и карту, которая есть на сегодняшний день, то это очень большая разница. Есть разные же зарядки - обычные и есть суперчаржер. И если взять статистику по суперчаржерам, то в позапрошлом году в Киеве их было два, а сейчас их больше десяти", - рассказал А.Абдураимов.

Однако эксперт отметил, что в Украине не отрегулирована система пользования этими суперчаржерами.

"В Украине не отрегулирована система пользования этими суперчаржерами, чаще всего из-за того, что частные компании ставят эти суперчаржеры и пытаются отбить их себестоимость, они ставят большие цены, которые иногда могут быть близки к ценам бензина.

У всех, как европейских так и азиатских странах, развитие политики рынка электрокаров задавало государство. Как правило, согласовываются размещения электрозарядок, где есть людные места для того, чтобы человек не просто мог поставить машину на зарядку но и провести это время с пользой", - сказал А.Абдураимов.

Эксперт отметил, что инфраструктура электрозарядок достаточно не плохо развивается, однако она нуждается в государственном регулировании.

"К сожалению, в Украине нет государственной системы, как это должно происходить. И вот например, есть приложение, где размещена карта зарядок, а по факту ты приезжаешь и не можешь зарядиться", - сказал он и добавил, что иметь зарядки для элктроавто могут только лицензированные компании, которые имеют право на продажу электроэнергии.

"То есть инфраструктура развивается достаточно неплохо, но над ней нужно работать. Мы часто проводим круглые столы в Министерстве инфраструктуры, нас поддерживает В.Омелян, но пока все это на уровне разговоров, но мы работаем", - резюмировал эксперт.

Напомним, сегодня в Украине есть около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют электрозарядки.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.