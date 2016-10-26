Експерт розповів про ризики росту контрабандного ринку зерна, пов’язані із законодавчими проґалинами щодо сертифікації
Київ • УНН
За словами експерта, сертифікація — це безперервний процес, який відбувається постійно, і будь-який сорт зерна має бути зареєстрованим і відповідним чином сертифікованим.
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Спрогнозувати ріст контрафактного зерна в Україні, у зв’язку із законодавчими прогалинами щодо сертифікації зерна важко, формально за українським законодавством зерно, яке не має документів, вже є контрафактним. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Олександр Жемойда.
За словами експерта, сертифікація — це безперервний процес, який відбувається постійно, і будь-який сорт зерна має бути зареєстрованим і відповідним чином сертифікованим.
“Ми спробували декілька разів якісно і кількісно оцінити існуючий ринок контрафактного насіння і думки різних експертів дуже суттєво різняться. Все залежить від виду продукції. Формально, якщо насіння не сертифіковане, — воно вже контрабандне. Тобто тут присутня підміна понять. Це може бути хороше якісне насіння, але якщо воно не має супроводжуючих документів, за вітчизняним законодавством це вже контрафакт”, — пояснив О.Жемойда.
Також експерт зазначив, що такі прогалини в українському законодавстві трапляються не вперше.
“Сільгоспінспекція вже два роки як ліквідовується, і вже можна було підготуватися до вирішення питання з реєстрацією. З іншого боку я знаю, що Міністерство аграрної політики запропонувало свій варіант виходу з цієї ситуації і ведуться роботи у чиїй компетенції буде сертифікація”, — додав О.Жемойда.
Нагадаємо, через законодавчі прогалини сертифікація українського зерна опинилася поза законом.
Також нагадаємо, у зв’язку з цим деякі експерти прогнозують зростання контрафактного зерна.