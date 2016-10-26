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Експерт розповів про ризики росту контрабандного ринку зерна, пов’язані із законодавчими проґалинами щодо сертифікації

Експерт розповів про ризики росту контрабандного ринку зерна, пов’язані із законодавчими проґалинами щодо сертифікації

Київ • УНН

 • 10693 перегляди

За словами експерта, сертифікація — це безперервний процес, який відбувається постійно, і будь-який сорт зерна має бути зареєстрованим і відповідним чином сертифікованим.

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Спрогнозувати ріст контрафактного зерна в Україні, у зв’язку із законодавчими прогалинами щодо сертифікації зерна важко, формально за українським законодавством зерно, яке не має документів, вже є контрафактним. Таку думку у коментарі УНН висловив виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу Олександр Жемойда.

За словами експерта, сертифікація — це безперервний процес, який відбувається постійно, і будь-який сорт зерна має бути зареєстрованим і відповідним чином сертифікованим.

“Ми спробували декілька разів якісно і кількісно оцінити існуючий ринок контрафактного насіння і думки різних експертів дуже суттєво різняться. Все залежить від виду продукції. Формально, якщо насіння не сертифіковане, — воно вже контрабандне. Тобто тут присутня підміна понять. Це може бути хороше якісне насіння, але якщо воно не має супроводжуючих документів, за вітчизняним законодавством це вже контрафакт”, — пояснив О.Жемойда.

Також експерт зазначив, що такі прогалини в українському законодавстві трапляються не вперше.

“Сільгоспінспекція вже два роки як ліквідовується, і вже можна було підготуватися до вирішення питання з реєстрацією. З іншого боку я знаю, що Міністерство аграрної політики запропонувало свій варіант виходу з цієї ситуації і ведуться роботи у чиїй компетенції буде сертифікація”, — додав О.Жемойда.

Нагадаємо, через законодавчі прогалини сертифікація українського зерна опинилася поза законом.

Також нагадаємо, у зв’язку з цим деякі експерти прогнозують зростання контрафактного зерна.

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