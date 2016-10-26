Эксперт рассказал о рисках роста контрабандного рынка зерна, связанные с законодательными проґалинамы по сертификации

КИЕВ. 26 октября. УНН. Спрогнозировать рост контрафактного зерна в Украине, в связи с законодательными пробелами по сертификации зерна трудно, формально по украинскому законодательству зерно, которое не имеет документов, уже является контрафактным. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Жемойда.

По словам эксперта, сертификация - это непрерывный процесс, который происходит постоянно, и любой сорт зерна должен быть зарегистрирован и соответствующим образом сертифицировано.

"Мы попытались несколько раз качественно и количественно оценить существующий рынок контрафактного семян и мнения различных экспертов очень существенно различаются. Все зависит от вида продукции. Формально, если семена не сертифицировано, - оно уже контрабандный. То есть здесь присутствует подмена понятий. Это может быть хорошее качественные семена, но если оно не имеет сопроводительных документов, согласно отечественному законодательству это уже контрафакт ", - пояснил О.Жемойда.

Также эксперт отметил, что такие пробелы в украинском законодательстве встречаются не впервые.

"Сильгоспинспекция уже два года как ликвидируется, и уже можно было подготовиться к решению вопроса с регистрацией. С другой стороны я знаю, что Министерство аграрной политики предложило свой вариант выхода из этой ситуации и ведутся работы в чьей компетенции будет сертификация ", - добавил О.Жемойда.

Напомним, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалась вне закона.

Также напомним, в связи с этим некоторые эксперты прогнозируют рост контрафактного зерна.