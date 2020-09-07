Експерт розповів про перспективу розвитку водного транспорту в Україні

Він нагадав, що свого часу річка була головною транспортною артерією. Але за роки Незалежності обсяг перевезень вантажів по воді скоротився майже у 5 разів, каже Коновалов.

"У всьому світі річковий транспорт найбільш рентабельний і дешевий. У нас же все навпаки - простіше і дешевше возити автотранспортом, ніж річкою", - говорить експерт і пояснює, що причиною цього є варварські тарифи на шлюзах.

За розвиток водного транспорту взялися парламентарі, і підготували відповідний законопроект, каже Коновалов. Але прийняти документ буде непросто, тому що депутати мають сильних супротивників в особі бізнесу.

"Вони саботують цей процес, розвіюючи міфи, що у разі прийняття законопроекту, у разі лібералізації процесу вантажних перевезень річкою - нібито сюди зайде безліч іноземних компаній, і національні перевізники загнуться. Особисто мені це нагадує позицію міжнародних авіаліній України, які довгий час блокували візит до України лоукостерів, дешевих авіаперевізників", - каже Коновалов, висловлюючи надію на швидке прийняття проекту ЗУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає за прийняття закону про внутрішній водний транспорт, що дозволить розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.