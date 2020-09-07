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Эксперт рассказал о перспективе развития водного транспорта в Украине

Киев • УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Отечественный водный транспорт имеет перспективы и его нужно развивать. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

Эксперт рассказал о перспективе развития водного транспорта в Украине

Он напомнил, что в свое время река была главной транспортной артерией. Но за годы Независимости объем перевозок грузов по воде сократился почти в 5 раз, говорит Коновалов.

"Во всем мире речной транспорт наиболее рентабельный и дешевый. У нас же все наоборот - проще и дешевле возить автотранспортом, чем по реке", - говорит эксперт и объясняет, что причиной этого являются варварские тарифы на шлюзах.

За развитие водного транспорта взялись парламентарии, и подготовили соответствующий законопроект, говорит Коновалов. Но принять документ будет непросто, так как депутаты имеют сильных противников в лице бизнеса.

"Они саботируют этот процесс, рассеивая мифы, в случае принятия законопроекта, в случае либерализации процесса грузовых перевозок по реке - якобы сюда зайдет множество иностранных компаний и национальные перевозчики загнутся. Лично мне это напоминает позицию международных авиалиний Украины, которые долгое время блокировали визит в Украину лоукостеров, дешевых авиаперевозчиков", - говорит Коновалов, выражая надежду на быстрое принятие проекта ЗУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

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