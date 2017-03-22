Експерт розповів про наслідки заборони грошових переказів з РФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Заборона російською державною думою грошових переказів з РФ в Україну через іноземні системи створить додаткові незручності для українських заробітчан. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак.
Водночас, за словами експерта, відповідна заборона не має позначитися на курсі гривні щодо долара.
"Ніякого впливу на курс гривні це не дасть. Проте, Нацбанк завжди шукає виправдання для девальвації гривні. Так от подібна заборона буде використана НБУ саме для такого виправдання. А загалом - це просто створить додаткові незручності для наших заробітчан у Росії, які пересилають частину свого заробітку своїм українським родинам", - розповів він.
Нагадаємо, російська держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.
Також нагадаємо, у жовтні минулого року Україна заборонила на своїй території роботу шести російських систем переказів.