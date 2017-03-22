Эксперт рассказал о последствиях запрета денежных переводов из РФ в Украину

Однако, по словам эксперта, соответствующий запрет не должен отразиться на курсе гривны относительно доллара.

"Никакого влияния на курс гривны это не даст. Однако, Нацбанк всегда ищет оправдания для девальвации гривны. Так вот подобный запрет будет использован НБУ именно для такого оправдания. А в целом - это просто создаст дополнительные неудобства для наших работников в России, которые пересылают часть своего заработка своим украинским семьям ", - рассказал он.

Напомним, российская Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы .

Также напомним, в октябре прошлого года Украина запретила на своей территории работу шести российских систем переводов .