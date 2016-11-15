Експерт розповів про можливі позитивні зміни у разі демонополізації газового ринку

“На сьогоднішній день газовий ринок повністю монополізований, звичайно ж, будь-який ринок розвивається добре, коли на ньому є як мінімум кілька учасників. Останні роки показали, що монополізація газового ринку одним підприємством не веде до добра. І тому якимось чином у майбутньому потрібно зробити так, щоб у нас був ринок газу.

Але це вже буде наступний крок. Потрібно розуміти, що собівартість українського газу разом із закладеною в цю собівартість ціну на розвиток українського газової галузі 50 дол., а продається людям він за 280 дол. у цьому і є основна проблема”, — сказав М.Гольдарб.

Окрім того, він зазначив, що в Україні ціна на газ має бути переглянута і встановлена економічно обґрунтована. Відповідно люди зможуть оплачувати рахунки і не буде заборгованості.

Як повідомляв УНН, за словами експерта, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.