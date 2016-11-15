Эксперт рассказал о возможных положительных изменениях в случае демонополизации газового рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В случае проведения успешной реформы демонополизации газового рынка, он сможет успешно развиваться, и цены на газ для населения будут экономически обоснованными. Такое мнение в комментарии УНН сказал эксперт по энергетическим вопросам Максим Гольдарб.
"На сегодняшний день газовый рынок полностью монополизирован, конечно же, любой рынок развивается хорошо, когда на нем как минимум несколько участников. Последние годы показали, что монополизация газового рынка одним предприятием не ведет к добру. И поэтому каким-то образом в будущем нужно сделать так, чтобы у нас был рынок газа.
Но это уже будет следующий шаг. Нужно понимать, что себестоимость украинского газа вместе с заложенной в эту себестоимость ценой на развитие украинской газовой отрасли 50 долл., а продается людям он за 280 долл. в этом и есть основная проблема ", - сказал М.Гольдарб.
Кроме того, он отметил, что в Украине цена на газ должна быть пересмотрена и установлена экономически обоснованная. Соответственно люди смогут оплачивать счета и не будет задолженности.
Как сообщал УНН, по словам эксперта, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка .