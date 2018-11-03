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Експерт розповів, куди їдуть українські трудові мігранти

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини. Про це повідомив спеціаліст із зв’язків з громадськістю ГО "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук в коментарі кореспонденту УНН.

"Основною країною призначення трудової міграції залишається Польща, хоча зараз зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини й інших країн західної Європи. Основним типом трудової міграції залишається циркулярна (періодичні цикли поїздок і повернень). Росія орієнтовно на другому місці після Польщі", - зазначив експерт.

За його словами, кількість трудових мігрантів невідома. В уряді й експертних колах називають дуже різні оцінки кількості трудових мігрантів, які іноді, зазначив експерт, сягають астрономічних і нереальних 8 мільйонів. Одне з останніх досліджень оцінює кількість трудових мігрантів у 4 мільйони за 2015-2017 роки, з яких 2,5-2,6 млн одночасно перебувають за кордоном, що цілком реальна.

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При цьому він додав, що необхідність проводити статистичні виміри прописана у законі "Про зовнішню трудову міграцію" та у Стратегії державної міграційної політики, але ці норми наразі не діють.

Як повідомляв УНН, за даними Нацбанку України, найближчими роками зменшиться кількість українців, які їздять на роботу у Польщу, але є ризик збільшення трудової міграції наших громадян до Німеччини та Чехії.

За експертною оцінкою, українські заробітчани пересилають до України гроші, обсяги яких еквівалентні 6% ВВП країни.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні досягла 9042 грн, що на 0,7% більше, ніж у серпні, і на 23% - ніж у вересні минулого року. Ця величина еквівалентна 281 євро за курсом на 3 листопада.

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