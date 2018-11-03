Експерт розповів, куди їдуть українські трудові мігранти

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія, однак наразі зростає популярність Угорщини, Чехії, а також Німеччини. Про це повідомив спеціаліст із зв’язків з громадськістю ГО "Європа без бар'єрів" Павло Кравчук в коментарі кореспонденту УНН.