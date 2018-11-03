Эксперт рассказал, куда едут украинские трудовые мигранты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Основной страной трудоустройства украинских трудовых мигрантов остается Польша, на втором месте — Россия, однако на данный момент растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью ОО “Европа без барьеров” Павел Кравчук в комментарии корреспонденту УНН.
"Основной страной назначения трудовой миграции остается Польша, хотя сейчас растет популярность Венгрии, Чехии, а также Германии и других стран Западной Европы. Основным типом трудовой миграции остается циркулярная (периодические циклы поездок и возвратов). Россия ориентировочно на втором месте после Польши", - отметил эксперт.
По его словам, количество трудовых мигрантов неизвестно. В правительстве и экспертных кругах называют очень разные оценки количества трудовых мигрантов, которые иногда, отметил эксперт, достигают астрономических и нереальных 8 млн. Одно из последних исследований оценивает количество трудовых мигрантов в 4 миллиона за 2015-2017 годы, из которых 2,5-2,6 млн одновременно находятся за рубежом, что вполне реально.
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При этом он добавил, что необходимость проводить статистические исследования прописана в законе "О внешней трудовой миграции" и в Стратегии государственной миграционной политики, но эти нормы пока не действуют.
Как сообщал УНН, по данным Нацбанка Украины, в ближайшие годы уменьшится количество украинцев, которые ездят на работу в Польшу, но есть риск увеличения трудовой миграции наших граждан в Германию и Чехию.
По экспертной оценке, украинские заробитчане пересылают в Украину деньги, объемы которых эквивалентны 6% ВВП страны.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн, что на 0,7% больше, чем в августе, и на 23% - чем в сентябре прошлого года. Эта величина эквивалентна 281 евро по курсу на 3 ноября.