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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Експерт розповів, куди подорожуватимуть українці на свято Покрови

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На свято Покрови Пресвятої Богородиці українці обирають подорожі до Чернігова, Умані, Кам’янець-Подільського і Житомирської і Київської областей. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.

Експерт розповів, куди подорожуватимуть українці на свято Покрови

“Це Чернігів, „Софіївка“ (Національний дендрологічний парк в Умані — ред.), це тури біля Києва, це Житомирщина. Це тури вихідного дня, вони дуже популярні”, — зазначив Царук.

За його словами, також багато українців їдуть на вихідні до Кам’янця-Подільського.

При цьому він додав, що мешканці Дніпра і Харкова для подорожей на вихідні обирають Решетилівку і в цілому Полтавську область, Нікополь тощо.

Нагадаємо, влітку УНН повідомляв, що ціни на відпочинок у Карпатах залишились на рівні 2018 року, тоді як номери у готелях і на базах відпочинку біля моря в Україні подорожчали, у середньому на 10%.

Для подорожей на травневі свята українці цього року обирали закордонні подорожі, а також до Закарпаття, Львова і Одеси.

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