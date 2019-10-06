Експерт розповів, куди подорожуватимуть українці на свято Покрови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На свято Покрови Пресвятої Богородиці українці обирають подорожі до Чернігова, Умані, Кам’янець-Подільського і Житомирської і Київської областей. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.
“Це Чернігів, „Софіївка“ (Національний дендрологічний парк в Умані — ред.), це тури біля Києва, це Житомирщина. Це тури вихідного дня, вони дуже популярні”, — зазначив Царук.
За його словами, також багато українців їдуть на вихідні до Кам’янця-Подільського.
При цьому він додав, що мешканці Дніпра і Харкова для подорожей на вихідні обирають Решетилівку і в цілому Полтавську область, Нікополь тощо.
Нагадаємо, влітку УНН повідомляв, що ціни на відпочинок у Карпатах залишились на рівні 2018 року, тоді як номери у готелях і на базах відпочинку біля моря в Україні подорожчали, у середньому на 10%.
Для подорожей на травневі свята українці цього року обирали закордонні подорожі, а також до Закарпаття, Львова і Одеси.