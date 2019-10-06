Эксперт рассказал, куда будут путешествовать украинцы на праздник Покрова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинцы выбирают путешествия в Чернигов, Умань, Каменец-Подольский и Житомирской и Киевской областей. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.
“Это Чернигов, „Софиевка“ (Национальный дендрологический парк в Умани — ред.), это туры у Киева, это Житомирщина. Это туры выходного дня, они очень популярны”, — отметил Царук.
По его словам, также много украинцев едут на выходные в Каменец-Подольский.
При этом он добавил, что жители Днепра и Харькова для путешествий на выходные выбирают Решетиловку и в целом Полтавскую область, Никополь и тому подобное.
Напомним, летом сообщал УНН, что цены на отдых в Карпатах остались на уровне 2018 года, тогда как номера в гостиницах и на базах отдыха у моря в Украине подорожали в среднем на 10%.
Для путешествий на майские праздники украинцы в этом году выбирали зарубежные путешествия, а также в Закарпатье, Львова и Одессы.