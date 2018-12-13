Експерт розповів коли вдалий час для придбання житла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Період перед новорічними святами – вдалий час для придбання житла від забудовника, адже вони пропонують різноманітні акції, що дає можливість зекономити. Про це у коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Артур Пилипчук.
"Перед новорічними та різдвяними святами забудовники пропонують різноманітні знижки, на зразок акцій, розстрочок", - сказав Пилипчук.
Водночас він зауважив, що іноді мова йде про окремі об'єкти та все одно така пропозиція є вигідно.
"Попитом у покупців такі пропозиції користуються і дуже добрим. Навіть самі телефонують і питань - а чи будуть у вас передноворічні знижки. Розуміють що таким чином можна зекономити", - пояснив експерт.
Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" оголосив про новорічні акції на деякі об’єкти нерухомості. Зокрема мова йде про квартири у ЖК на вулицях Освіти, Василя Тютюнника, Сергія Данченка, Академіка Глушкова, Лейпцизькій, Марини Цветаєвої тощо. Також пропонуються знижки на комерційну нерухомість. Знижки на вибрані позиції від 8 до 30%.
Нагадаємо, за оцінками експертів сьогодні ринок первинної нерухомості привертає більше інвесторів, ніж вторинний. Цьому сприяє і вища якість житла, нові комунікації, а також гнучка фінансова політика та фінансові інструменти, які пропонують покупцям забудовники. Мова йде про розстрочки, іпотечні програми та різноманітні програми лояльності.