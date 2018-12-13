Эксперт рассказал когда удачное время для приобретения жилья

"Перед новогодними и рождественскими праздниками застройщики предлагают различные скидки, вроде акций, рассрочек", - сказал Пилипчук.



В то же время он отметил, что иногда речь идет об отдельных объектах и все равно такое предложение выгодно.



"Спросом у покупателей такие предложения пользуются и очень добрым. Даже самые звонят и вопросов - а будут ли у вас предновогодние скидки. Понимают что таким образом можно сэкономить", - пояснил эксперт.



Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" объявил о новогодних акциях на некоторые объекты недвижимости. В частности речь идет о квартирах в ЖК на улицах Образования, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др. Также предлагаются скидки на коммерческую недвижимость. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.

Напомним, по оценкам экспертов сегодня рынок первичной недвижимости привлекает больше инвесторов, чем вторичный. Этому способствует и высокое качество жилья, новые коммуникации, а также гибкая финансовая политика и финансовые инструменты, которые предлагают покупателям застройщики. Речь идет о рассрочке, ипотечных программах и разнообразные программы лояльности.