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Эксперт рассказал когда удачное время для приобретения жилья

Киев • УНН

 • 7962 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Период перед новогодними праздниками - удачное время для приобретения жилья от застройщика, ведь они предлагают различные акции, что дает возможность сэкономить. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.

Эксперт рассказал когда удачное время для приобретения жилья

"Перед новогодними и рождественскими праздниками застройщики предлагают различные скидки, вроде акций, рассрочек", - сказал Пилипчук.

В то же время он отметил, что иногда речь идет об отдельных объектах и все равно такое предложение выгодно.

"Спросом у покупателей такие предложения пользуются и очень добрым. Даже самые звонят и вопросов - а будут ли у вас предновогодние скидки. Понимают что таким образом можно сэкономить", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" объявил о новогодних акциях на некоторые объекты недвижимости. В частности речь идет о квартирах в ЖК на улицах Образования, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др. Также предлагаются скидки на коммерческую недвижимость. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.

Напомним, по оценкам экспертов сегодня рынок первичной недвижимости привлекает больше инвесторов, чем вторичный. Этому способствует и высокое качество жилья, новые коммуникации, а также гибкая финансовая политика и финансовые инструменты, которые предлагают покупателям застройщики. Речь идет о рассрочке, ипотечных программах и разнообразные программы лояльности.

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