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Експерт розповів, коли найкращий час для покупки житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Найсприятливіший час для покупки житла назвав глава комітету з інформаційних технологій, сервісів, аналітики Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас, повідомляє УНН з посиланням на 24 канал.

Експерт розповів, коли найкращий час для покупки житла

На питання, коли краще купувати нерухомість, фахівець жартівливо відповів: "Зараз".

"Тоді, коли у вас є потреба, можливість і ви знайшли хороший об'єкт. Оскільки ринок нерухомості відрізняється від звичайного ринку тим, що певний продукт практично завжди можна знайти в магазині, а ті об'єкти нерухомості, які особисто вам потрібні, з'являються не завжди", - пояснив він.

За його порадою, якщо ви маєте потребу, можливість і побачили свій об'єкт - беріть і не чекайте.
Як аргумент він навів приклад, що ріелтори стали купувати нерухомість саме зараз - а вони "щось знають".

Нагадаємо, що саме зараз перед новорічними святами, забудовники пропонують різні акції на житлову і комерційну нерухомість.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" оголосив про новорічні акції на деякі об'єкти нерухомості. Зокрема мова йде про квартири в ЖК на вулицях Освіти, Василя Тютюнника, Сергія Данченка, Академіка Глушкова, Лейпцігській, Марини Цвєтаєвої та ін. Також пропонуються знижки на комерційну нерухомість. Знижки на обрані позиції від 8 до 30%.

Нагадаємо, за оцінками експертів сьогодні ринок первинної нерухомості приваблює більше інвесторів, ніж вторинний. Цьому сприяє і високу якість житла, нові комунікації, а також гнучка фінансова політика та фінансові інструменти, які пропонують покупцям забудовники. Йдеться про розстрочення, іпотечних програмах і різноманітні програми лояльності.

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