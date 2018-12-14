Эксперт рассказал, когда лучшее время для покупки жилья

На вопрос, когда лучше покупать недвижимость, специалист шутливо ответил: "Сейчас".



"Тогда, когда у вас есть потребность, возможность и вы нашли хороший объект. Поскольку рынок недвижимости отличается от обычного рынка тем, что определенный продукт практически всегда можно найти в магазине, а те объекты недвижимости, которые лично вам нужны, появляются не всегда", – пояснил он.



По его совету, если вы имеете потребность, возможность и увидели свой объект – берите и не ждите.

В качестве аргумента он привел пример, что риэлторы стали приобретать недвижимость именно сейчас – а они "что-то знают".



Напомним, что именно сейчас перед новогодними праздниками, застройщики предлагают различные акции на жилую и коммерческую недвижимость.



Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" объявил о новогодних акциях на некоторые объекты недвижимости. В частности речь идет о квартирах в ЖК на улицах Образования, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др. Также предлагаются скидки на коммерческую недвижимость. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.



Напомним, по оценкам экспертов сегодня рынок первичной недвижимости привлекает больше инвесторов, чем вторичный. Этому способствует и высокое качество жилья, новые коммуникации, а также гибкая финансовая политика и финансовые инструменты, которые предлагают покупателям застройщики. Речь идет о рассрочке, ипотечных программах и разнообразные программы лояльности.