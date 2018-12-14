Эксперт рассказал, когда лучшее время для покупки жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Самое благоприятное время для покупки жилья назвал глава комитета по информационным технологиям, сервисам, аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас, сообщает УНН со ссылкой на 24 канал.
На вопрос, когда лучше покупать недвижимость, специалист шутливо ответил: "Сейчас".
"Тогда, когда у вас есть потребность, возможность и вы нашли хороший объект. Поскольку рынок недвижимости отличается от обычного рынка тем, что определенный продукт практически всегда можно найти в магазине, а те объекты недвижимости, которые лично вам нужны, появляются не всегда", – пояснил он.
По его совету, если вы имеете потребность, возможность и увидели свой объект – берите и не ждите.
В качестве аргумента он привел пример, что риэлторы стали приобретать недвижимость именно сейчас – а они "что-то знают".
Напомним, что именно сейчас перед новогодними праздниками, застройщики предлагают различные акции на жилую и коммерческую недвижимость.
Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" объявил о новогодних акциях на некоторые объекты недвижимости. В частности речь идет о квартирах в ЖК на улицах Образования, Василия Тютюнника, Сергея Данченко, Академика Глушкова, Лейпцигской, Марины Цветаевой и др. Также предлагаются скидки на коммерческую недвижимость. Скидки на выбранные позиции от 8 до 30%.
Напомним, по оценкам экспертов сегодня рынок первичной недвижимости привлекает больше инвесторов, чем вторичный. Этому способствует и высокое качество жилья, новые коммуникации, а также гибкая финансовая политика и финансовые инструменты, которые предлагают покупателям застройщики. Речь идет о рассрочке, ипотечных программах и разнообразные программы лояльности.