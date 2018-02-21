Експерт розповів, хто ініціював дотації аграріям
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Система дотацій для аграріїв запрацювала в Україні на вимогу Міжнародного валютного фонду. Про це у коментарі УНН повідомив експерт з державної підтримки Асоціації "УКАБ" Олег Нестеров.
Дотації прийшли на зміну спецрежиму оподаткування агропромислового сектору, який діяв в країні з 1998 року.
"Відміна спецрежиму ПДВ була однією із вимог МВФ. Для подальшої співпраці в рамках отримання кредитів і взагалі роботи з МВФ треба було прибрати цю норму", - підкреслив О.Нестеров.
За його словами, у 2017 році аграріям запропонували дотації у вигляді квазіакумуляції ПДВ за принципом: хто більше сплачує, той більше отримує.
"Спецрежим - це непряма державна підтримка, певна податкова допомога. Дотація - це надання прямих фінансових асигнувань, тобто - пряме надходження коштів. Якщо ти хочеш отримувати дотації - ти повинен вийти із тіні і офіційно сплачувати податки. Дотація певною мірою сприяє детінізації ринку. Натомість, повернення до спецрежиму може призвести до виникнення корупції", - пояснив О.Нестеров.
Нагадаємо, у 2018 році механізм розподілу дотацій було змінено. Замість квазіакумуляції ПДВ, державну підтримку переорієнтовули на розвиток тваринницьких комплексів. Зокрема, запропоновано часткову компенсацію погашення тіла кредиту (25%) і 30% вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів.
Водночас, за даними експертів, який би механізм розподілення дотацій не був, переважну більшість дотацій отримуватимуть птахівники як основоположники структури тваринництва України.