Эксперт рассказал, кто инициировал дотации аграриям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Система дотаций для аграриев заработала в Украине по требованию Международного валютного фонда. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по государственной поддержке Ассоциации "УКАБ" Олег Нестеров.
Дотации пришли на смену спецрежима налогообложения агропромышленного сектора, который действовал в стране с 1998 года.
"Отмена спецрежима НДС была одним из требований МВФ. Для дальнейшего сотрудничества в рамках получения кредитов и вообще работы с МВФ надо было убрать эту норму", - подчеркнул О.Нестеров.
В 2017 году аграриям предложили дотации в виде квазиакумуляции НДС по принципу: кто больше платит, тот больше получает.
"Спецрежим - это косвенная государственная поддержка, определенная налоговая помощь. Дотация - это предоставление прямых финансовых ассигнований, то есть - прямое поступление средств. Если ты хочешь получать дотации - ты должен выйти из тени и официально платить налоги. Дотация в определенной степени способствует детенизации рынка. Зато возвращение к спецрежиму может привести к возникновению коррупции", - пояснил О.Нестеров.
Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Вместо квазиакумуляции НДС, государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита (25%) и 30% стоимости введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов.
В то же время, по данным экспертов, какой бы механизм распределения дотаций ни был, подавляющее большинство дотаций получат птицеводы как основоположники структуры животноводства Украины.