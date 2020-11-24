Експерт розкрив секрет популярності української горілки у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За останній рік Україна наростила експорт горілки на 13,4%. Це як ніщо інше демонструє позитивну динаміку зростання українського горілчаного ринку. Про причини популярності горілки українського виробництва як усередині країни, так і за її межами - УНН розповів глава асоціації "Укргорілка" Володимир Остапюк.
"Основна складова горілки - це вода і спирт, які в Україні завжди були і залишаються найвищої якості. У результаті - українці віддають перевагу продукції вітчизняного товаровиробника", - розповів Остапюк.
Експерти високий попит на вітчизняний алкоголь також пояснюють тим, що українські алкогольні напої, особливо горілка, мають високу якість при прийнятній ціні. Крім того, вітчизняний алкоринок - дуже різноманітний. Виробники, наприклад, чуйно реагують на світові горілчані тренди, будь то новомодна чорна горілка або автентична крафтова "зубрівка" зі стеблом трави у кожній пляшці.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").