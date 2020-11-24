Эксперт раскрыл секрет популярности украинской водки в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За последний год Украина нарастила экспорт водки на 13,4%. Это как ничто другое демонстрирует положительную динамику роста украинского водочного рынка. О причинах популярности водки украинского производства как внутри страны, так и за ее пределами - УНН рассказал глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.
"Основная составляющая водки - это вода и спирт, которые в Украине всегда были и остаются высокого качества. В результате - украинцы отдают предпочтение продукции отечественного товаропроизводителя", - рассказал Остапюк.
Эксперты высокий спрос на отечественный алкоголь также объясняют тем, что украинские алкогольные напитки, особенно водка, имеют высокое качество при приемлемой цене. Кроме того, отечественный алкорынок - очень разнообразен. Производители, например, чутко реагируют на мировые водочные тренды, будь то новомодная черная водка или аутентичная крафтовая "зубровка" со стеблем травы в каждой бутылке.
Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").