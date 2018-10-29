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Експерт прояснив, чи можливий контроль за теплопостачанням

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Моніторинг якості теплопостачання для споживачів, який запроваджує НКРЕКП, можливий при наявності у будинку так званого “вузла обліку”. Таку точку зору кореспонденту УНН висловив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

“Ввести моніторинг якості теплопостачання дійсно реально, але питання тільки в тому, які будуть наслідки. Для споживачів, у разі надання неякісних послуг, НКРЕКП може знизити тариф. Але в цілому, проводити контроль вже можна в тому випадку, якщо в будинку є так званий вузол обліку — уся інформація про теплоносії зберігається в ньому. Тобто, сучасні лічильники прекрасно справляються зі збором інформації (щодо температури теплоносія — ред.) і зберігають її протягом певного часу. Відповідно показники температури можна зняти без будь-яких проблем. А у будинку без вузла обліку, як можна зняти такі дані — мені важко відповісти”, — розповів В.Землянський.

Крім того, експерт додав, що проведення повного моніторингу якості теплопостачання можливе за наявності “вузлів обліку у всіх будинках”, але при цьому потрібно прийняти рішення, за чий саме рахунок “це будуть робити”.

“Якщо говорити про вартість цього обладнання, то для великих компаній його встановлення не проблема, а для маленьких — для того, щоб все це реалізувати, потрібно закладати це в тариф. Чи піде на це НКРЕКП — я сильно сумніваюся. Тобто, підводячи риску — це можна зробити, але питання тільки в фінансуванні”, — резюмував Землянський.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запроваджує моніторинг якості теплопостачання для споживачів.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.

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